Названа причина решения Месси уйти из «Барселоны»

Появилась информация по поводу того, почему форвард «Барселоны» Лионель Месси решил покинуть команду.

По информации ряда испанских СМИ, в том числе AS и Deportes Cuatro, новый главный тренер «Барселоны» Роналд Куман провел встречу с Месси и сказал ему, что в команде больше ни у кого не будет привилегий и поблажек. Указано, что после разговора с тренером аргентинский футболист решил покинуть команду.

По данным Mundo Deportivo, на решение игрока повлияло то, что «Барселона» решила избавиться от его друга Луиса Суареса. Куман объявил уругвайскому форварду, что не рассчитывает на него. При этом указано, что мысли об уходе команды у обоих игроков возникли еще во время отпуска после разгромного поражения от «Баварии» (2:8) в Лиге чемпионов.

Другие источники также пишут о конфликте Лионеля с руководством клуба и, в частности, с президентом Хосепом Марией Бартомеу. Была информация о том, что Месси готов остаться только в случае отставки Бартомеу. Сам президент опроверг новость о своем уходе из клуба. При этом RAC 1 сообщает, что нападающий заявил руководству клуба о своем недоверии. Он считает, что нынешние руководители не способны изменить ситуацию к лучшему и создать конкурентоспособную команду, а также обвиняет представителей клуба в неуважительном отношении к части игроков.

33-летний Лионель Месси является воспитанником «Барселоны», за главную команду он дебютировал в октябре 2004 года. С тех пор нападающий провел 731 встречу за каталонский клуб во всех турнирах, записав на свой счет 634 забитых мяча и 285 голевых передач.

Футболист подал запрос о расторжении контракта, но в «Барселоне» ответили отказом, ссылаясь на то, что срок действия пункта о досрочном прекращении действия соглашения в одностороннем порядке истек. Ранее также появилась информация, что Месси намерен перейти в «Манчестер Сити».