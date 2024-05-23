«Манчестер Сити» отпустит Бернарду Силву, если получит за игрока более 58 миллионов евро

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может покинуть клуб, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, в английском клубе готовы отпустить 29-летнего португальца, если получат предложение на сумму не менее 58 миллионов евро.

В текущем сезоне Силва провел 48 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 10 результативных передач.