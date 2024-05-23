Источник: защитник «Сочи» Дркушич может перейти в «Краснодар»
Словенский защитник «Сочи» Ваня Дркушич в летнее трансферное окно может перейти в «Краснодар», сообщает «РБ Спорт».
По данным источника, руководство черно-зеленых продумывает разные варианты на случай ухода защитника Хуниора Алонсо летом. При этом «Краснодар» пока не сделал официального предложения «Сочи» о трансфере Дркушича.
В нынешнем сезоне 24-летний Дркушич провел 23 матча за южан во всех турнирах, в которых забил два гола. Контракт словенца с «Сочи» рассчитан до лета 2025 года.
Источник: «РБ Спорт»
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|5
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|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|- : -
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|- : -
|25.05
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|
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|- : -
|25.05
|16:30
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ЖК
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Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
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|
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Джон Кордоба
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Локомотив
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|
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