Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 01:23

«Нант» хочет вернуть Камано из «Локомотива» во Францию

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Франсуа Камано.
Фото Global Look Press

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано может в зимнее трансферное окно вернуться во Францию. По информации L'Equipe, «Нант» заинтересован в подписании игрока сборной Гвинеии.

Французский клуб уже начал переговоры по поводу возможного перехода 26-летнего африканца.

В этом сезоне Камано забил 4 гола и сделал 1 голевую передачу в 22 матчах за московский клуб. Также он получил 2 желтые карточки.

До перехода в «Локомотив» летом 2020 года Камано играл во Франции за «Бордо» и «Бастию».

Франсуа Камано
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нант
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
«Он не звал меня замуж, а я бы и не вышла». Почему расстались певица Салтыкова и хоккеист Буре
Какой Роналду? Рамуш — новый кумир Португалии! У молодой звезды — хет-трик
Захарова обвинила Запад в использовании Минских соглашений
Российские военные рассказали о взятии в плен боевиков ВСУ в Марьинке
Минфин США счел ненужными проверки судов с нефтью в водах Турции
Какая помощь есть для самозанятых
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент нападающего «Хайдука» Ливая заявил, что игрок не принял бы предложение от российского клуба
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости