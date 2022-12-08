«Нант» хочет вернуть Камано из «Локомотива» во Францию

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано может в зимнее трансферное окно вернуться во Францию. По информации L'Equipe, «Нант» заинтересован в подписании игрока сборной Гвинеии.

Французский клуб уже начал переговоры по поводу возможного перехода 26-летнего африканца.

В этом сезоне Камано забил 4 гола и сделал 1 голевую передачу в 22 матчах за московский клуб. Также он получил 2 желтые карточки.

До перехода в «Локомотив» летом 2020 года Камано играл во Франции за «Бордо» и «Бастию».