55-летний Миура продолжит карьеру в Португалии

Нападающий «Сузука ПГ» Кадзуеси Миура покинет команду этой зимой. 55-летний японец намерен продолжить карьеру в Португалии.

Как сообщает A Bola, старейший футболист планеты присоединяется к «Оливейренсе», играющем во второй португальской лиге.

Свой первый матч в большом футболе Миура провел еще в 1986 году в «Сантосе». Впоследствии он защищал цвета ряда клубов Бразилии и Японии, а также выступал в итальянском «Дженоа», хорватской «Кроации» и австралийском «Сиднее»