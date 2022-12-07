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Сегодня, 14:53

Агент нападающего «Хайдука» Ливая заявил, что игрок не принял бы предложение от российского клуба

Мария Гусева
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Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Хайдука» Марко Ливая, ответил на вопрос, принял бы футболист предложение от российского топ-клуба.

«Нет, не принял бы, Марко не интересны большие предложения из России, он хочет остаться в «Хайдуке», — цитирует «РБ Спорт» агента.

29-летний хорват выступает за «Хайдук» с февраля 2021 года. Срок его действующего контракта с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 8 миллионов евро.

В текущем сезоне Ливая принял участие в 21 матче за «Хайдук» во всех турнирах. Нападающий забил 11 голов и сделал 9 результативных передач.

Источник: РБ Спорт
Марко Ливая
Футбол
ФК Хайдук
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