«Милан» близок к аренде Вранкса из «Вольфсбурга»

Полузащитник «Вольфсбурга» Астер Вранкс может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 19-летнего бельгийца претендует «Милан», который намерен арендовать игрока до конца сезона-2022/23. Также чемпион Италии готов включить в соглашение опцию выкупа игрока за 11,5 млн евро.

В сезоне-2021/22 Вранкс забил 2 гола в 28 матчах за «Вольфсбург». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.