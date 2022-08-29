Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 05:15

«Милан» близок к аренде Вранкса из «Вольфсбурга»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Вольфсбурга» Астер Вранкс может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 19-летнего бельгийца претендует «Милан», который намерен арендовать игрока до конца сезона-2022/23. Также чемпион Италии готов включить в соглашение опцию выкупа игрока за 11,5 млн евро.

В сезоне-2021/22 Вранкс забил 2 гола в 28 матчах за «Вольфсбург». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.

0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Юлия Ефимова опубликовала фото с откровенным разрезом на платье
Побеждаем прокрастинацию. Какие привычки мешают нам быть продуктивными и как с ними бороться
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-форвард «Локомотива» Кайседо перешел в клуб из Саудовской Аравии
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости