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Сегодня, 20:58

Дортмундская «Боруссия» может выкупить Гирасси за 18 миллионов евро

Руслан Минаев
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Дортмундская «Боруссия» продвинулась в переговорах о переходе нападающего «Штутгарта» Серу Гирасси, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, в контракте 28-летнего гвинейца прописана сумма выкупа в размере 17,5-18 миллионов евро.

7 мая Sky Sport сообщал, что дортмундцы лидируют в борьбе за подписание форварда.

Гирасси выступает за «Штутгарт» с осени 2022 года. В нынешнем сезоне форвард провел 30 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 4 результативные передачи. Его контракт рассчитан до конца июня 2026-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гирасси в 40 миллионов евро.

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
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