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Сегодня, 07:06

«Салернитана близка к покупке Данилюка из «Ниццы» за 5 миллионов евро

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Ниццы» Флавиус Данилюк может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 21-летнего австрийца румынского происхождения претендует «Салернитана». Итальянский клуб готов заплатить за игрока 5 млн евро. Ожидается, что защитник пройдет медосмотр 29 августа.

В минувшем сезоне Данилюк провел 27 матчей за «Ниццу» и заработал 6 желтых карточек. Также в этом сезоне защитник отыграл в двух встречах чемпионата Франции.

ФК Ницца
ФК Салернитана
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