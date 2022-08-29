«Салернитана близка к покупке Данилюка из «Ниццы» за 5 миллионов евро

Защитник «Ниццы» Флавиус Данилюк может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 21-летнего австрийца румынского происхождения претендует «Салернитана». Итальянский клуб готов заплатить за игрока 5 млн евро. Ожидается, что защитник пройдет медосмотр 29 августа.

В минувшем сезоне Данилюк провел 27 матчей за «Ниццу» и заработал 6 желтых карточек. Также в этом сезоне защитник отыграл в двух встречах чемпионата Франции.