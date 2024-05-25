Кузьмичев: «Сафонову выиграть конкуренцию у Доннаруммы будет архисложно»

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев прокомментировал информацию о возможном переходе голкипера Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

«Я немножко удивлен. Если это соответствует действительности и Доннарумма остается в «ПСЖ», то понятно, что изначально Матвей заходит в клуб вторым вратарем. Но выиграть конкуренцию у Доннаруммы будет архисложно. Он очень хороший вратарь. И он итальянец, что важно для Европы.

Если же боссы «ПСЖ» держат в голове, что у них есть какое-то выгодное предложение по Доннарумме, то это очень интересный переход. А если Сафонов будет еще играть, то вообще потрясающе. Единственное, мне немного не хватает у него игры ногами, а в Европе это очень важно. Тем более «ПСЖ» — клуб, который постоянно играет первым номером. То есть там мало будет работы на «ленточке», зато надо будет начинать атаки — там присутствует много игры ногами», — цитирует «РБ Спорт» Кузьмичева.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» изучает возможность приобретения 25-летнего Сафонова. При этом парижане пока не сделали официального предложения о трансфере.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». В сезоне-2023/24 он провел 29 матчей за «быков» во всех турнирах, пропустив 27 мячей и 10 раз сыграв на ноль. Его контракт рассчитан до конца января 2029 года.