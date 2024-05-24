«Бавария» заинтересована в подписании Грилиша летом 2024 года

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш может продолжить свою карьеру в одной из команд чемпионата Германии, сообщает The Sun.

По информации источника, 28-летнего англичанина хочет приобрести «Бавария». Трансфер игрока может состояться сразу после назначения Венсана Компани главным тренером мюнхенцев. Бельгийский специалист проявил личную заинтересованность в подписании футболиста ближайшим летом.

Грилиш выступает за «Манчестер Сити» с лета 2021 года. Всего за команду АПЛ он провел 125 матчей, забил 14 голов и отдал 18 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2026/27.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 65 миллионов евро.