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Булыкин: «Если у Сафонова будет вариант перейти в «ПСЖ», ему надо сразу же соглашаться и ехать туда»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о возможном переходе голкипера Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

«Даже если он будет вторым, он спрогрессирует гораздо больше, чем если будет первым в какой-то другой лиге. Шансы у него будут, нужно будет ими воспользоваться. Пример сейчас — это Лунин в «Реале». Если ты тренируешься с топ-футболистами, то ты будешь развиваться намного быстрее, чем если играешь в более слабом чемпионате. Если будет такой вариант, ему надо сразу же соглашаться и ехать туда», — цитирует «Газета.Ru» Булыкина.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» изучает возможность приобретения 25-летнего Сафонова. При этом парижане пока не сделали официального предложения о трансфере.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». В сезоне-2023/24 он провел 29 матчей за «быков» во всех турнирах, пропустив 27 мячей и 10 раз сыграв на ноль. Его контракт рассчитан до конца января 2029 года.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/05/24/23088997.shtml?updated
Дмитрий Булыкин
Матвей Сафонов
Футбол
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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