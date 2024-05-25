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Сегодня, 09:00

В Сербии подтвердили интерес «Црвены Звезды» к Бабичу: «Пока есть желание. Никаких контактов не было»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Срджан Бабич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сербский журналист Иван Цветкович в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе защитника «Спартака» Срджана Бабича в «Црвену Звезду».

«Црвена Звезда» действительно рассматривает возможность перехода Бабича. Они считают, что он был бы хорошей заменой Драговичу, который заканчивает карьеру. Но дальше этого ничего пока не произошло. Пока есть только желание. Никаких серьезных переговоров, контактов не было», – сказал Цветкович.

Ранее 24 мая Sportal сообщал, что Бабич может перейти в «Црвену Звезду». Контракт защитника с красно-белыми истекает летом 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Бабича в 4 миллиона евро.

В этом сезоне на его счету 3 гола в 24 матчах за «Спартак».

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Црвена Звезда
Срджан Бабич
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