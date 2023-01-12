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Сегодня, 13:03

Месси может продолжить карьеру в «Аль-Хиляле»

Виталий Косик
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси может продолжить карьеру в «Аль-Хиляле», сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, руководство саудовской команды планирует в скором времени сделать рекордное предложение о трансфере футболиста. Аргентинец может получать в новом клубе 280 миллионов евро в год.

Действующий контракт 35-летнего аргентинца с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года. Ранее сообщалось, что о продлении соглашения игрока с парижской командой может быть объявлено в скором времени.

Ранее в саудовский клуб «Аль-Наср» перешел португальский форвард Криштиану Роналду. Власти страны надеется, что переход аргентинца также состоится и это повысит шансы саудовцев принять чемпионат мира в 2030 году.

Матч «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль» является главным дерби чемпионата Саудовской Аравии.

В текущем сезоне Месси провел за «ПСЖ» 20 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 14 результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.

ФК Аль-Хиляль
Криштиану Роналду
Лионель Месси
ФК Аль-Наср
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