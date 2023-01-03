О новом контракте Месси с «ПСЖ» может быть объявлено на этой неделе

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси в ближайшее время может продлить контракт с парижанами, сообщает Marca.

По данным источника, о новом соглашении может быть объявлено уже на это неделе. Контракт аргентинца будет рассчитан до лета 2024 года.

В 13 матчах Лиги 1 Месси забил 7 голов и отдал 10 результативных передач. На ЧМ-2022 в Катаре сборная Аргентины вместе с 35-летним игроком стали победителями турнира.