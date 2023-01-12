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Сегодня, 13:50

Полузащитник «Лацио» Милинкович-Савич может продолжить карьеру в АПЛ

Виталий Косик
Корреспондент
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«Арсенал» и «Ньюкасл» интересуются полузащитником «Лацио» Сергеем Милинковичем-Савичем, сообщает Николо Скира.

По информации источника, оба клуба уже вели переговоры с агентом хавбека Матея Кежманом.

Действующее соглашение серба с «Лацио» рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне 27-летний хавбек сыграл за римскую команду 22 матча, забил пять голов и отдал семь результативных передач.

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 44 очка за 17 матчей. «Ньюкасл» расположился на третей строчке с 35 очками за 18 встреч.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Лацио
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