«Ливерпуль» арендовал Артура у «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело продолжит карьеру в Англии. «Ливерпуль» на официальном сайте объявил об аренде 26-летнего бразильца до следующего лета.

В арендном соглашении не прописан пункт о выкупе прав на игрока после истеченеия срока аренды.

Ранее стало известно, что главный тренер «красных» Юрген Клопп хочет укрепить полузащиту, из-за кадровых проблем.

В этом сезоне серии А Артур не провел ни одной игры. Ранее он выступал также за «Барселону» и «Гремиу».