Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 00:21

Каспер Дольберг перешел в «Севилью»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий сборной Дании Каспер Дольберг продолжит карьеру в Испании.

«Ницца» на официальном сайте объявила о переходе 24-летнего датчанина в «Севилью» на правах аренды. За новую команду он будет выступать под номером 5.

Действующий контракт игрока с французским клубом рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 17 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Дольберг забил 7 голов и сделал 2 результативных передачи в 30 матчах за «Ниццу».

Каспер Дольберг
Футбол
ФК Ницца
ФК Севилья
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Ефимова похвасталась новым украшением в откровенном платье
Как сэкономить бензин и не пожалеть об этом: десять советов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ливерпуль» арендовал Артура у «Ювентуса»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости