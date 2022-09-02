Каспер Дольберг перешел в «Севилью»
Нападающий сборной Дании Каспер Дольберг продолжит карьеру в Испании.
«Ницца» на официальном сайте объявила о переходе 24-летнего датчанина в «Севилью» на правах аренды. За новую команду он будет выступать под номером 5.
Действующий контракт игрока с французским клубом рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 17 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 Дольберг забил 7 голов и сделал 2 результативных передачи в 30 матчах за «Ниццу».
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