Каспер Дольберг перешел в «Севилью»

Нападающий сборной Дании Каспер Дольберг продолжит карьеру в Испании.

«Ницца» на официальном сайте объявила о переходе 24-летнего датчанина в «Севилью» на правах аренды. За новую команду он будет выступать под номером 5.

?? Dolberg, en su primera entrevista como sevillista: «Quiero jugar, marcar goles y disfrutar». ?#WeareSevilla — Sevilla F?tbol Club (@SevillaFC) September 1, 2022

Действующий контракт игрока с французским клубом рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 17 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Дольберг забил 7 голов и сделал 2 результативных передачи в 30 матчах за «Ниццу».