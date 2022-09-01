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Источник: «Торпедо» подписало полузащитника «Шибеника» Чурича

Мария Гусева
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«Торпедо» подписало полузащитника и капитана «Шибеника» Марио Чурича, сообщает Eurostavka.ru со ссылкой на собственный источник.

«Опорник, с объемом, злой в отборе, пас может отдать», — описал игрока источник.

23-летний хорват является воспитанником «Хайдука». Полузащитник перешел в «Шибеник» в 2019 году. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,3 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Чурич провел за хорватский клуб 37 матчей, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://eurostavka.ru/news/football/torpedo-kupilo-horvata-mario-churicha-iz-shibenika
ФК Торпедо (Москва)
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