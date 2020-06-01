«Лех» продлил аренду форварда Жамалетдинова до конца сезона
Пресс-служба ЦСКА сообщила информацию об игроках, которые были отданы в аренды в другие команды до конца мая.
Польский «Лех» продлил аренду нападающего ЦСКА Тимура Жамалетдинова до конца текущего сезона. 23-летний россиянин ранее отличился голом в матче Кубка Польши.
«Аренды Наира Тикнизяна в «Авангард», Виталия Жиронкина в «Балтику» и Хетага Хосонова в «Тамбов» завершены, они возвращаются в расположение армейцев», — говорится в заявлении ЦСКА.
Жамалетдинов останется в Польше до конца сезона, аренды Тикнизяна, Жиронкина и Хосонова завершены https://t.co/fQF2ixw9VN pic.twitter.com/EZhR7D9oEw— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 1, 2020
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/zhamaletdinov-ostanetsya-v-polshe-do-kontsa-sezona/