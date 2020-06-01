«Лех» продлил аренду форварда Жамалетдинова до конца сезона

Пресс-служба ЦСКА сообщила информацию об игроках, которые были отданы в аренды в другие команды до конца мая.

Польский «Лех» продлил аренду нападающего ЦСКА Тимура Жамалетдинова до конца текущего сезона. 23-летний россиянин ранее отличился голом в матче Кубка Польши.

«Аренды Наира Тикнизяна в «Авангард», Виталия Жиронкина в «Балтику» и Хетага Хосонова в «Тамбов» завершены, они возвращаются в расположение армейцев», — говорится в заявлении ЦСКА.