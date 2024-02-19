Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 10:46

Источник: «Барселона» рассчитывает подписать Кварацхелию за 100 миллионов евро

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters

«Барселона» всерьез нацелена на подписание вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии, сообщает BarcaTimes.

По данным источника, каталонцы связывались с агентом игрока за последние недели. Клуб планирует осуществить трансфер летом 2024 года.

Руководство «Барселоны» считает, что при положительном исходе переговоров может подписать игрока за 90-100 миллионов евро.

Ранее об интересе «блаугранас» сообщало издание Mundo Deportivo.

В текущем сезоне 23-летний грузин сыграл 31 матч за «Наполи», в которых отметился 6 голами и 5 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро. Контракт футболиста рассчитан до конца июня 2027 года.

Хвича Кварацхелия
ФК Барселона
ФК Наполи
1
Читайте также
Гол Панарина в овертайме принес «Рейнджерс» победу над «Айлендерс»
Тренер фигуриста Алиева недоволен журналистами на Спартакиаде
Не менее 70 человек погибли при авиаударах Израиля по Газе
В Херсонской области оценили протяженность демилитаризованной зоны на Украине
В Японии отменили послание Зеленского на конференции по восстановлению Украины
Минимум 28 человек попали под завалы уничтоженного ЦАХАЛ жилого дома в Рафахе
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Мальорка» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Реал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор матча, 25-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
Нигерия — Кот-д`Ивуар: видеообзор, финал Кубка Африки
«Барселона» — «Гранада»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Севилья» — «Атлетико»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
ЮАР — ДР Конго: видеообзор, матч за 3-е место Кубка Африки
«Реал» — «Жирона»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Осасуна»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
Кот-д`Ивуар — ДР Конго: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Африки
Нигерия — ЮАР: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Африки
«Реал» — «Атлетико»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Алавес» — «Барселона»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Жирона»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: «Манчестер Сити» нацелился на подписание Мбаппе
Новости
RSS RSS
Все новости