Источник: «Барселона» рассчитывает подписать Кварацхелию за 100 миллионов евро

«Барселона» всерьез нацелена на подписание вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии, сообщает BarcaTimes.

По данным источника, каталонцы связывались с агентом игрока за последние недели. Клуб планирует осуществить трансфер летом 2024 года.

Руководство «Барселоны» считает, что при положительном исходе переговоров может подписать игрока за 90-100 миллионов евро.

Ранее об интересе «блаугранас» сообщало издание Mundo Deportivo.

В текущем сезоне 23-летний грузин сыграл 31 матч за «Наполи», в которых отметился 6 голами и 5 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро. Контракт футболиста рассчитан до конца июня 2027 года.