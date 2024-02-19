Агент бывшего защитника «Вероны» Йочича подтвердил интерес «Рубина» к футболисту

Милош Богданович, агент защитника «Вождоваца» Богдана Йочича подтвердил информацию об интересе «Рубина» к футболисту.

«Интерес от «Рубина» действительно есть. Мы ведем переговоры, но пока ничего конкретного», — приводит Sport24 слова Богдановича.

Йочич перешел в «Вождовац» из итальянской «Вероны» в августе 2022 года. В сезоне-2023/24 футболист провел 20 матчей за сербскую команду, забил 4 гола и сделал 7 результативных передач.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.