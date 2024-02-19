Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 03:37

Агент бывшего защитника «Вероны» Йочича подтвердил интерес «Рубина» к футболисту

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Милош Богданович, агент защитника «Вождоваца» Богдана Йочича подтвердил информацию об интересе «Рубина» к футболисту.

«Интерес от «Рубина» действительно есть. Мы ведем переговоры, но пока ничего конкретного», — приводит Sport24 слова Богдановича.

Йочич перешел в «Вождовац» из итальянской «Вероны» в августе 2022 года. В сезоне-2023/24 футболист провел 20 матчей за сербскую команду, забил 4 гола и сделал 7 результативных передач.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

Источник: Sport24
0
Читайте также
Атлантический циклон «Рикса» ожидается в Москве 17 и 18 февраля
Тренер фигуриста Алиева недоволен журналистами на Спартакиаде
Нетаньяху заявил о решимости Израиля достичь полной победы над ХАМАС
В Киеве захотели подписать договор в сфере безопасности с США до саммита НАТО
«Оппенгеймер» получил семь премий БАФТА
СМИ узнали о попытке увести с маршрута авиалайнер Израиля над Сомали
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Райо Вальекано» — «Реал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор матча, 25-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
Нигерия — Кот-д`Ивуар: видеообзор, финал Кубка Африки
«Барселона» — «Гранада»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Севилья» — «Атлетико»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
ЮАР — ДР Конго: видеообзор, матч за 3-е место Кубка Африки
«Реал» — «Жирона»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Осасуна»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
Кот-д`Ивуар — ДР Конго: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Африки
Нигерия — ЮАР: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Африки
«Реал» — «Атлетико»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Алавес» — «Барселона»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Жирона»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Суарес рассказал, что должен был перейти в «Реал», а не в «Барселону»: «Они думали продать Бензема в «Арсенал»
Новости
RSS RSS
Все новости