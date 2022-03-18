«Интер» интересуется защитником «Фиорентины» Миленковичем

Защитник «Фиорентины» Никола Миленкович является основной трансферной целью «Интера». Миланский клуб рассматривает сербского защитника в качестве замены Стефану де Врею, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Действующее соглашение Миленковича с фиалками действует до июня 2023 года. Ожидается, что 24-летний защитник сменит клуб уже в конце этого сезона.

По данным источника, за ситуацией следит «Манчестер Юнайтед». Скауты манкунианцев присутствовали на матче 29-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Болонья».

В сезоне-2021/22 Миленкович провел за «Фиорентину» 29 матчей во всех турнирах и забил три гола.