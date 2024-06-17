Серхио Рамос покинул «Севилью» и стал свободным агентом

«Севилья» объявила об уходе центрального защитника Серхио Рамоса в связи с окончанием срока контракта.

Рамос выступал за «андалусийцев» с сентября 2023 года. В прошлом сезоне 38-летний защитник принял участие в 37 матчах «Севильи» во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что чемпион мира в составе сборной Испании продолжит карьеру в «Сан-Диего», который в 2025 году дебютирует в чемпионате MLS.