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Сегодня, 15:42

Президент ла лиги не верит в трансфер Холанна в «Барселону»

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Президент чемпионата Испании по футболу Хавьер Тебас высказался по поводу будущего нападающего «ПСЖ» Кильяна Мбаппе и форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанна.

«Мбаппе однозначно не собирается оставаться в «ПСЖ». Однако, это ненормально, что он не объявляет, где продолжит карьеру в следующем сезоне. Я думаю его не будет в «ПСЖ».

По поводу Холанна, из-за ситуации «Барселоны» я вижу ее сложной. Но все может случиться так, что в рамках экономической ситуации финансовый фэйр-плей будет соблюден", — цитирует Тебаса AS.

16 марта стало известно, что контракт 21-летнему норвежскому нападающему предложил «Манчестер Сити». В составе горожан Холанн может получать 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Килиан Мбаппе
Эрлин Холанн
ФК Барселона
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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