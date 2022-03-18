Президент ла лиги не верит в трансфер Холанна в «Барселону»

Президент чемпионата Испании по футболу Хавьер Тебас высказался по поводу будущего нападающего «ПСЖ» Кильяна Мбаппе и форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанна.

«Мбаппе однозначно не собирается оставаться в «ПСЖ». Однако, это ненормально, что он не объявляет, где продолжит карьеру в следующем сезоне. Я думаю его не будет в «ПСЖ».

По поводу Холанна, из-за ситуации «Барселоны» я вижу ее сложной. Но все может случиться так, что в рамках экономической ситуации финансовый фэйр-плей будет соблюден", — цитирует Тебаса AS.

16 марта стало известно, что контракт 21-летнему норвежскому нападающему предложил «Манчестер Сити». В составе горожан Холанн может получать 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю.