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Источник: Мартынович подпишет контракт с «Кайратом» на полтора года

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Бывший защитник «Краснодара» и «Рубина» Александр Мартынович подпишет контракт с «Кайратом», сообщает портал Legalbet.kz.

По данным источника, 36-летний футболист уже прошел медосмотр и во вторник, 18 июня, подпишет соглашение с клубом из Алматы на полтора года.

При этом главный тренер «Кайрата» Александр Кержаков лично настаивал на трансфере опытного игрока.

В прошлом сезоне Мартынович выступал за «Рубин». В 20 матчах за казанскую команду в РПЛ защитник забил три мяча.

Источник: Legalbet.kz
Александр Мартынович
Футбол
РПЛ
ФК Кайрат
ФК Рубин (Казань)
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