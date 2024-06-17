Источник: Мартынович подпишет контракт с «Кайратом» на полтора года

Бывший защитник «Краснодара» и «Рубина» Александр Мартынович подпишет контракт с «Кайратом», сообщает портал Legalbet.kz.

По данным источника, 36-летний футболист уже прошел медосмотр и во вторник, 18 июня, подпишет соглашение с клубом из Алматы на полтора года.

При этом главный тренер «Кайрата» Александр Кержаков лично настаивал на трансфере опытного игрока.

В прошлом сезоне Мартынович выступал за «Рубин». В 20 матчах за казанскую команду в РПЛ защитник забил три мяча.