«Бавария» предложила 25 миллионов евро за Гравенберха. «Аякс» просит больше
«Аякс» не готов продавать полузащитника Гравенберха в «Баварию» за предложенную сумму
«Бавария» предложила за полузащитника «Аякса» Райана Гравенберха 25 миллионов евро, сообщает в своем Twitter журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, свое предложение представители мюнхенского клуба отправили после того, как обсудили условия личного контракта футболиста с его агентом Мино Райолой.
Сообщается, что предложение не устроило боссов «Аякса», которые рассчитывают продать футболиста дороже. Переговоры между клубами продолжатся.
Портал Transfermarkt оценивает Гравенберха в 35 миллионов евро. В сезоне-2021/22 19-летний полузащитник провел в составе «Аякса» 37 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.
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