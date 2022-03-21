«Бавария» предложила 25 миллионов евро за Гравенберха. «Аякс» просит больше

«Аякс» не готов продавать полузащитника Гравенберха в «Баварию» за предложенную сумму

«Бавария» предложила за полузащитника «Аякса» Райана Гравенберха 25 миллионов евро, сообщает в своем Twitter журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, свое предложение представители мюнхенского клуба отправили после того, как обсудили условия личного контракта футболиста с его агентом Мино Райолой.

Сообщается, что предложение не устроило боссов «Аякса», которые рассчитывают продать футболиста дороже. Переговоры между клубами продолжатся.

Портал Transfermarkt оценивает Гравенберха в 35 миллионов евро. В сезоне-2021/22 19-летний полузащитник провел в составе «Аякса» 37 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.