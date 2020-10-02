«Химки» арендовали Мирзова у «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов этот сезон проведет в аренде в «Химках», сообщает пресс-служба красно-белых.

В чемпионате-2020/21 27-летний Мирзов появился на поле в составе «Спартака» в матче 6-го тура против «Арсенала» (2:1), проведя на поле 2 минуты.