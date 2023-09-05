«Галатасарай» подписал Санчеса. Защитником интересовался «Спартак»

Защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес подписал контракт с «Галатасараем», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 27-летним колумбийцем рассчитано до лета 2027 года. Турецкий клуб выплатит за игрока 9,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Санчесом интересуется «Спартак», однако сам защитник отказался от перехода.

Санчес выступал за «Тоттенхэм» с 2017 года. В сезоне-2022/23 он сыграл в 24 матчах, в которых не отметился результативными действиями.