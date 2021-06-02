«Фейеноорд» эффектно представил Тила в качестве новичка команды

Полузащитник «Спартака» Гус Тил продолжит карьеру в «Фейеноорде». Голландский клуб уже представил 23-летнего футболиста в качестве новичка команды.

«Фейеноорд» даже посвятил Тилу небольшой, но яркий видеоролик.

Ранее Тил продлил контракт со «Спартаком» до 31 мая 2024 года. Голландский футболист продолжит карьеру в «Фейеноорде» на правах аренды.

Голландец в прошлом сезоне выступал за «Фрайбург» также на правах аренды. Он отыграл семь матчей за первую команду в бундеслиге. Также Тил провел три игры в Тинькофф РПЛ за «Спартак».