Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Фейеноорд» эффектно представил Тила в качестве новичка команды

18:13
Гус Тил. Фото ФК «Фейеноорд».
Гус Тил. Фото ФК «Фейеноорд».
Теги:

Полузащитник «Спартака» Гус Тил продолжит карьеру в «Фейеноорде». Голландский клуб уже представил 23-летнего футболиста в качестве новичка команды.

«Фейеноорд» даже посвятил Тилу небольшой, но яркий видеоролик.

Ранее Тил продлил контракт со «Спартаком» до 31 мая 2024 года. Голландский футболист продолжит карьеру в «Фейеноорде» на правах аренды.

Голландец в прошлом сезоне выступал за «Фрайбург» также на правах аренды. Он отыграл семь матчей за первую команду в бундеслиге. Также Тил провел три игры в Тинькофф РПЛ за «Спартак».

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

Украинский футболист отреагировал на возможный переход Ярмоленко в «Спартак»: «Что политиков слушать? Пусть идет»
Медведь пытался содрать скальп с сахалинца, но тот притворился мертвым
В какие дни знакомиться, если хочется серьезных отношений?
Правительство скорректировало правила выплат на идущих в первый класс детей

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы