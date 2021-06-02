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Серхи Роберто может сменить «Барселону» на «Манчестер Сити»

18:01
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«Манчестер Сити» проявляет интерес к футболисту «Барселоны» Серхи Роберто, который может сыграть на позиции правого защитника или центрального полузащитника, сообщает Sport.es.

Указано, что прошлым летом «Сити» пытался подписать игрока, но тот ответил отказом. Сейчас ситуация изменилась — футболист хочет получить больше игровой практики, а «Барса» хотела бы уменьшить расходы на зарплаты игроков.

Приоритет испанца — продолжение выступлений за «Барселону», но не любой ценой. Его контракт истекает летом 2022 года, и новое предложение каталонского клуба, скорее всего, будет существенно ниже, чем по текущему соглашению.

29-летний футболист в завершившемся сезоне провел 20 матчей за «Барселону» во всех турнирах. В его активе один гол и два результативных паса.

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