Технический директор «Фейеноорда» прокомментировал трансфер Тила из «Спартака»

Технический директор «Фейеноорда» Франк Арнесен прокомментировал трансфер полузащитника Гуса Тила. Голландский клуб арендовал хавбека у «Спартака» на сезон.

«В лице Гуса Тила мы получили игрока, который не только хорошо знает нашу систему игры, но также отлично впишется в тактические схемы нового главного тренера Арне Слота. Это мобильный полузащитник, который может закрыть сразу несколько позиций в центре поля. Он станет немедленным усилением для нашей команды», — приводит слова Арнесена сайт клуба.

В прошлом сезоне Тил был арендован немецким «Фрайбургом», за который провел 7 матчей и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.de оценивает Тила в 6 миллионов евро.