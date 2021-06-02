Технический директор «Фейеноорда» прокомментировал трансфер Тила из «Спартака»
18:21
Технический директор «Фейеноорда» Франк Арнесен прокомментировал трансфер полузащитника Гуса Тила. Голландский клуб арендовал хавбека у «Спартака» на сезон.
«В лице Гуса Тила мы получили игрока, который не только хорошо знает нашу систему игры, но также отлично впишется в тактические схемы нового главного тренера Арне Слота. Это мобильный полузащитник, который может закрыть сразу несколько позиций в центре поля. Он станет немедленным усилением для нашей команды», — приводит слова Арнесена сайт клуба.
В прошлом сезоне Тил был арендован немецким «Фрайбургом», за который провел 7 матчей и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.de оценивает Тила в 6 миллионов евро.
Читайте также
Как Россия играла с Канадой в плей-офф ЧМ: последние три матча — за соперниками, но в целом — равенство
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю