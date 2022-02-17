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Сегодня, 10:06

Экс-игрок «Тамбова» Виталий Шахов подписал контракт с «Ротором»

Центральный защитник Виталий Шахов подписал контракт с «Ротором»
Виктория Кравченко

«Ротор» объявил о переходе защитника Виталия Шахова, сообщает пресс-служба волгоградского клуба. Контракт игрока с командой рассчитан до конца текущего сезона.

31-летний футболист известен по выступлениям за «Тамбов» и «Оренбург». Также он становился обладателем Кубка России в составе «Тосно». Последним клубом Шахова была «Балтика».

Первый официальный матч в 2022 году «Ротор» проведет в период с 1 по 3 марта. В один из этих дней команда сыграет с казанским «Рубином» в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

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