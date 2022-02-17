Экс-игрок «Локомотива» Ньясс перешел в клуб третьего английского дивизиона

«Бертон Альбион» на своем официальном сайте объявил о переходе Умара Ньясса. Сенегальский форвард присоединился к команде на правах свободного агента.

?? Burton Albion are delighted to announce the signing of free agent Oumar Niasse!



Welcome to the #Brewers, Oumar ??#BAFC



??? — Burton Albion FC (@burtonalbionfc) February 17, 2022

«Бертон» выступает в лиге 1 — третьем по рангу дивизионе английского футбола. Предыдущим клубом 31-летнего игрока был «Хаддерсфилд», но за эту команду он не сыграл ни разу. Выступал за «Эвертон» — 42 мяча и девять голов при девяти результативный пасах.

Также 31-летний форвард выступал за «Локомотив». В его активе 42 матча, 19 голов и 14 ассистов. Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.