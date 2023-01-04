Баранник: «У «Зенита» есть время прибрести центрального защитника»

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Баранник предположил, кто может заменить хорватского защитника Деяна Ловрена, который перешел в «Лион».

«Ловрен хорошо проявил себя на чемпионате мира. Напомнил о себе «Лиону», состоялся выгодный для всех трансфер. Сейчас большая пауза в чемпионате, и у «Зенита» есть возможность кого-то приобрести на позицию центрального защитника. Плюс те игроки, которые есть у петербуржцев на замену, вполне квалифицированные для нашего чемпионата. У «Зенита» есть Чистяков, Алип. Тот же Дуглас Сантос в центре обороны играл.

Плюс какие-то молодые ребята из академии. На них можно делать ставку в наших турнирах. Выбор у Семака на эту позицию есть. Я не вижу глобальной проблемы, в связи с тем, что Ловрен ушел в «Лион». Наоборот, пойдя на этот шаг, клуб из Петербурга показал, что готов к такому развитию событий", — приводит слова Баранника «РБ Спорт».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 42 очка за 17 туров.