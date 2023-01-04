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Гендиректор ПАОК: «Зенит» и «Локомотив» хотят подписать Ингасона? Понятия не имею»

Виталий Косик
Корреспондент
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Генеральный директор ПАОК Макис Гагацис прокомментировал информацию о том, что «Зенит» и «Локомотив» интересуются защитником клуба Сверриром Ингасоном.

«Зенит» и «Локомотив» хотят подписать Ингасона? Понятия не имею. Я впервые об этом слышу. О переходе игрока даже не идет речь, потому что у нас не было никакого интереса к Инги со стороны какой-либо команды. Если поступит предложение, оно будет оценено соответствующим образом, но он для нас основной игрок и один из капитанов команды», — приводит слова Гагациса Sport24.

В текущем сезоне 29-летний исландец сыграл за ПАОК 17 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-04-gendirektor-paok-zenit-i-lokomotiv-khotyat-podpisat-ingasona-vpervyye-ob-etom-slyshu
Сверрир Ингасон
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК ПАОК
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