"Динамо" объявило о переходе Филиппа из дортмундской "Боруссии"

Нападающий Максимилиан Филипп перешел из дортмундской "Боруссии" в "Динамо", сообщает официальный сайт московской команды.
Ранее сообщалось, что бело-голубые готовы заплатить "Боруссии" от 18-20 миллионов евро за Филиппа. Игрок будет выступать в московском клубе под 5-м номером.
В прошлом сезоне Филипп провел 23 матча за "Боруссию", забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
🔄🔥 🇩🇪Максимилиан Филипп – в #Динамо! Контракт с нападающим @BVB подписан на 4⃣ года! Выступать за ⚪🔵 Филипп будет под номером 5⃣ Herzlich Willkommen Max! 👏— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) August 9, 2019
⠀#ДинамоМосква #твоякоманда #трансферы pic.twitter.com/qMyGGvqZF9
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