Источник: форвард дортмундской "Боруссии" в ближайшее время станет игроком "Динамо"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Максимиллиан Филипп близок к переходу в московское "Динамо", утверждает ruhrnachrichten.de​. По информации СМИ, 25-летний футболист в ближайшее время станет игроком российского клуба.

"Динамо" заплатит "Боруссии" около 18 миллионов евро за Филиппа. Ранее сообщалось, что франкфуртский "Айнтрахт" также проявляет интерес к форварду. Однако сейчас появилась информация, что москвичи опередили немцев в борьбе за нападающего.

В прошлом сезоне Филипп провел 23 матча за "Боруссию", забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Контракт Максимиллиана с "шмелями" рассчитан до лета 2022 года. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 13 миллионов евро.

Источник: "Динамо" интересуется форвардом дортмундской "Боруссии