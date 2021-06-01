«Динамо» может взять защитника «Вест Хэма» и сборной Парагвая, если не получится с Годином
21:03
По данным «СЭ», «Динамо» может обратиться к кандидатуре футболиста «Вест Хэма» и сборной Парагвая Фабиана Бальбуэна, если не получится договориться с Диего Годином из «Кальяри», о возможности перехода которого «СЭ» сообщал ранее.
29-летний центральный защитник Бальбуэна сыграл в минувшем сезоне 14 матчей в АПЛ и забил один гол. На его счету 14 матчей за сборную Парагвая, в том числе два последних.
Переход в «Динамо» возможен на правах свободного агента — контракт парагвайца с «Вест Хэмом» заканчивается нынешним летом.
(Константин Алексеев)
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