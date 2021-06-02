Вратарь «Аякса» Онана договорился о переходе в «Арсенал»

Голкипер «Аякса» Андре Онана станет игроком «Арсенала», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира.

Andr? #Onana agreed personal terms with #Arsenal for a contract until 2024 with option for another season. Last details between #Gunners and #Ajax. Done deal ?. #transfers #AFC — Nicol? Schira (@NicoSchira) June 1, 2021

По данным источника, футболист договорился с «канонирами» о контракте до 2024 года. Клубам осталось согласовать последние детали, но в целом переход — дело решенное.

25-летний камерунец в завершившемся сезоне провел 26 матчей за «Аякс» во всех турнирах, пропустил 22 мяча и девять раз отыграл «на ноль».