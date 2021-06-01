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«Динамо» намерено приобрести у «Кальяри» защитника сборной Уругвая Година

19:01
Диего Годин. Фото Instagram
Диего Годин. Фото Instagram
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Как стало известно «СЭ», московское «Динамо» сделало предложение итальянскому «Кальяри» по трансферу центрального защитника Диего Година. Российский клуб предлагает 35-летнему уругвайцу трехлетний контракт с зарплатой около 4 миллионов евро.

«Кальяри», за который футболист играл в минувшем сезоне, не против отпустить игрока, который перегружает зарплатную ведомость команды. «Динамо» же помимо укрепления линии обороны рассчитывает получить в свои ряды опытного футболиста, который поможет прогрессировать многочисленной талантливой молодежи, собранной под руководством Сандро Шварца.

Контракт Година с итальянским клубом действует до окончания сезона-2022/23.

В минувшем сезоне Годин провел 28 матчей за «Кальяри» и забил один гол. Защитник является игроком сборной Уругвая. На его счету более 100 матчей за национальную команду.

(Артем Калинин)

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