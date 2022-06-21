Экс-защитник «Динамо» Дьяков считает, что у Дзюбы не возникнет проблем в «Фенербахче»

Бывший защитник «Динамо» и «Сивасспора» Виталий Дьяков отреагировал на информацию о переходе нападающего Артема Дзюбы в «Фенербахче».

«У Артема, думаю, проблем возникнуть не должно. Он парень опытный и знает, что делать на поле. А в жизни приспособится. Стамбул — более европеизированный город, чем Сивас, где жил я. В том числе там останавливается достаточно соотечественников. К русским отношение в Турции великолепное. С негативом не сталкивался», — цитирует Дьякова RT.

Ранее член совета директоров «Фенербахче» опроверг интерес к Дзюбе.

22 мая «Зенит» объявил об уходе Дзюбы. 33-летний форвард играл за питерский клуб с лета 2015 года.