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Экс-защитник «Динамо» Дьяков считает, что у Дзюбы не возникнет проблем в «Фенербахче»

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Бывший защитник «Динамо» и «Сивасспора» Виталий Дьяков отреагировал на информацию о переходе нападающего Артема Дзюбы в «Фенербахче».

«У Артема, думаю, проблем возникнуть не должно. Он парень опытный и знает, что делать на поле. А в жизни приспособится. Стамбул — более европеизированный город, чем Сивас, где жил я. В том числе там останавливается достаточно соотечественников. К русским отношение в Турции великолепное. С негативом не сталкивался», — цитирует Дьякова RT.

Ранее член совета директоров «Фенербахче» опроверг интерес к Дзюбе.

22 мая «Зенит» объявил об уходе Дзюбы. 33-летний форвард играл за питерский клуб с лета 2015 года.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1017261-dyakov-pereezd-dzyuba-turciya
Артем Дзюба
Виталий Дьяков
ФК Зенит
ФК Фенербахче
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