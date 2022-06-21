Непомнящий дал совет Дзюбе в случае перехода в «Фенербахче»

Бывший тренер «Генчлербирлиги» и «Анкарагюджю», а также сборной Камеруна Валерий Непомнящий поделился мнением о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в «Фенербахче».

«Фенербахче» по популярности можно сравнить с «Зенитом» и «Спартаком» и ЦСКА в лучшие времена. Дзюбе не привыкать к давлению, но вы даже не представляете себе, что такое местные болельщики. В Стамбуле стадион всегда битком. Но и на выезде ситуация невероятная. Нужно понимать, в Турции команды поддерживают целыми династиями и семьями. Поэтому в любом городе живет огромное количество поклонников «Фенербахче». Если же коллектив показывает не самые лучшие результаты, они могут жестко спросить с футболистов и тренеров. Поэтому Дзюбе нужно быть готовым к тому, что, если он будет забивать, его станут носить на руках. Но если игра не пойдет — столкнется с жесточайшей обструкцией», — цитирует Непомнящего RT.

Ранее член совета директоров «Фенербахче» опроверг интерес к Дзюбе.

22 мая «Зенит» объявил об уходе Дзюбы. 33-летний форвард играл за питерский клуб с лета 2015 года.