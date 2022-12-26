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Кавазашвили: «Пускай Дзюба едет туда, где уровень футбола совсем не развит»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что бывшему нападающему «Зенита» Артему Дзюбе следует играть в чемпионатах более слабого уровня.

«Я давно говорю, что ему давно надо уехать в заграничную страну, где платят большие деньги и футбол совсем не развит. В другом месте он играть не сможет. Это не тот Дзюба, что раньше мог все сделать. Он сейчас не может двигаться на поле. Ему заканчивать надо. И не надо мучить ни себя, ни других. Или приехать в деревню, где ему заплатят арбузами и тыквами», — приводит слова Кавазашвили «Спорт День за Днем».

В ноябре Дзюба расторг контракт с «Аданой Демирспор». Он принял участие в пяти матчах за турецкий клуб и отметился забитым голом.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kavazashvili-puskay-dzyuba-edet-tuda-gde-futbol-sovsem-ne-razvit
Анзор Кавазашвили
Артем Дзюба
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