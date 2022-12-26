В «Торпедо» сообщили об уходе Игоря Смольникова

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что защитник Игорь Смольников разорвал контракт с клубом.

«Мне позвонил президент клуба, сказал, что Смольников уходит. У него есть такой пункт в контракте. Я с футболистом пока не разговаривал», — сказал Талалев «СЭ».

34-летний Смольников сыграл в этом сезоне 21 матч, забил один год и отдал одну результативную передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 600 тысяч евро.