Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 14:30

В «Торпедо» сообщили об уходе Игоря Смольникова

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что защитник Игорь Смольников разорвал контракт с клубом.

«Мне позвонил президент клуба, сказал, что Смольников уходит. У него есть такой пункт в контракте. Я с футболистом пока не разговаривал», — сказал Талалев «СЭ».

34-летний Смольников сыграл в этом сезоне 21 матч, забил один год и отдал одну результативную передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 600 тысяч евро.

Игорь Смольников
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
4
1
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Александр Большунов: «Начинаю с чистого листа»
Валиева вылетела из тройки на чемпионате России. Судьи отработали по делу?
Лавров допустил скорое сокращение возможностей Запада в мировой экономике
Российский депутат Павел Антов погиб во время отдыха в Индии
Глава МИД Казахстана рассказал о позиции страны по антироссийским санкциям
Военный эксперт отметил плюсы возможного применения ракеты «Сатана» против ВСУ
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
В «Торпедо» заявили, что довольны работой Талалаева в клубе
Гаджиев: «Приход Бердыева в «Сочи» очень положительно скажется на команде»
Валерий Баринов: «Хочу, чтобы «Локомотив» встал на рельсы, но пока машинисты меня не вдохновляют»
В «Зените» появятся новые бразильцы. Юри Алберто не вернется в Петербург
Газзаев — о Карраскале и Медине: «Лучше своих ребят выпускать, чем таких легионеров»
Газзаев: «Семак — лучший тренер России. Уверен, и в этом сезоне возьмет золото»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гакпо хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

Кавазашвили: «Пускай Дзюба едет туда, где уровень футбола совсем не развит»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости