Источник: Ренан подпишет контракт с «Зенитом» на 5 лет. Алберто останется в Бразилии

Полузащитник «Коринтианса» Роберт Ренан подпишет контракт с «Зенитом» на 5 лет, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, 19-летний бразилец присоединится к питерскому клубу уже этой зимой.

Также сообщается, что нападающий Юри Алберто, принадлежащий «Зениту», останется в «Коринтиансе», за который выступает на правах аренды в текущем сезоне. Сине-бело-голубым будет принадлежать 50 процентов прав на игрока.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Ренана в 2 миллиона евро, 21-летнего Алберто — в 16 миллионов.