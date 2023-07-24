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Сегодня, 13:22

«Аль-Хиляль» предложил 300 миллионов евро за Мбаппе

«Аль-Хиляль» может купить Мбаппе у «ПСЖ» за рекордные 300 миллионов евро
Руслан Минаев
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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

«Аль-Хиляль» начал переговоры о трансфере нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Саудовский клуб сделал официальный запрос о переходе 24-летнего француза. Отмечается, что «Аль-Хиляль» предложил парижанам около 300 миллионов евро.

Сообщается, что переговоров с представителями Мбаппе пока не было.

В пятницу появилась информация, что парижский клуб не взял 24-летнего француза на предсезонный тур по Японии и выставил игрока на трансфер, так как считает, что он договорился с «Реалом» о переходе в «Реал» следующим летом бесплатно.

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 голевых передач в 43 матчах во всех турнирах.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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