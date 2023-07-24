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Сегодня, 14:21

«Кальяри» арендует Шомуродова за 1 миллион евро с опцией выкупа за 9 миллионов

Руслан Минаев
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Стали известны детали сделки между «Кальяри» и «Ромой» по аренде форварда Элдора Шомуродова. Ранее об этом сообщал «СЭ».

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, сардинцы заплатят «джалоросси» 1 миллион евро. В конце сезона «Кальяри» может выкупить 28-летнего узбека за 9 миллионов.

Во второй половине сезона-2022/23 нападающий выступал за «Специю» на правах аренды. Всего в прошлом сезоне Шомуродов провел 24 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Элдор Шомуродов
ФК Кальяри
ФК Рома
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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