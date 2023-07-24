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Сегодня, 10:57

Забитцер переходит из «Баварии» в «Боруссию» за 19 миллионов евро

Руслан Минаев
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Марсель Забитцер.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Баварии» Марсель Забитцер переходит в «Боруссию» Дортмунд, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, трансфер обойдется дортмундцам в 19 миллионов евро, включая бонусы.

29-летний австриец подпишет контракт на этой неделе, в случае успешного прохождения медосмотра.

Забитцер выступал в сезоне-2022/23 за «МЮ» на правах аренды из «Баварии». Он провел за клуб 18 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Марсель Забитцер
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
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