Забитцер переходит из «Баварии» в «Боруссию» за 19 миллионов евро

Полузащитник «Баварии» Марсель Забитцер переходит в «Боруссию» Дортмунд, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, трансфер обойдется дортмундцам в 19 миллионов евро, включая бонусы.

29-летний австриец подпишет контракт на этой неделе, в случае успешного прохождения медосмотра.

Забитцер выступал в сезоне-2022/23 за «МЮ» на правах аренды из «Баварии». Он провел за клуб 18 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.