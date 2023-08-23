Агент Осмайича подтвердил информацию об отклонении «Кадисом» предложения ЦСКА о трансфере

Агент Игорь Глушевич, представляющий интересы нападающего «Кадиса» Милутина Осмайича, в комментарии для «СЭ» подтвердил новость о том, что испанский клуб отклонил предложение ЦСКА о трансфере.

«Да, действительно, «Кадис» отклонил предложение ЦСКА. Не знаю, захочет ли игрок переезжать в Россию. Для начала нужно, чтобы клуб прислал более крупное предложение», — сказал Глушевич «СЭ».

Ранее об отклонении «Кадисом» предложения ЦСКА сообщил ElDesmaruque.